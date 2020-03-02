Реконструкцию станции Подольск МЦД намерены завершить в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реконструкцию станции Подольск второго Московского центрального диаметра планируется завершить в текущем году. В настоящее время проводится ремонт островной платформы, пешеходного тоннеля и вестибюля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на станции установят эскалаторы и лифты, чтобы обеспечить комфорт для пассажиров.

"По прогнозам, пассажиропоток реконструированной станции вырастет к 2030 году до 43 тысяч пассажиров в сутки", – говорится в сообщении.

После окончания работ станция станет более современной и удобной для пассажиров, в том числе и маломобильных.

В настоящее время на Московских центральных диаметрах действует 58 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро и МЦК. В будущем количество станций намерены увеличить до 66, пересадок – до 27.

Запуск третьего диаметра запланирован на конец 2021 – начало 2022 года. В настоящее время МЦД-3 находится на стадии проектировки.

Ранее сообщалось о начале строительства станций Камушки и Ермакова Роща для МЦД-4. Отмечалось, что станция Камушки станет одной из самых высоких в столице, поскольку разместится на эстакаде около "Москва-Сити".