Курс по генеалогии откроют для участников "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Курс по генеалогии "Хранители семейной памяти" будет открыт для участников "Московского долголетия" в 2024 году. Занятия будут проходить в Музее истории ГУЛАГа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На этих занятиях посетители смогут узнать, как правильно работать с домашними архивами, какие сервисы можно использовать при восстановлении семейной истории и многое другое.

"В Год семьи мы хотим предложить горожанам "серебряного" возраста научиться собирать семейную историю, писать мемуары и прослеживать генеалогическое древо на несколько поколений. Именно благодаря старшему поколению в наших семьях сохраняется память о предках, традициях, а также о событиях, которые происходили в прошлом", – отметил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он рассказал, что в этом году партнером проекта стал Музей истории ГУЛАГа. Сотрудники музея имеют уникальный опыт сбора и хранения объективных данных прошлого и готовы поделиться этими навыками с участниками "Московского долголетия", добавил Филиппов.

Горожан также обучат работе с фото- и видеоматериалами. В конце курса каждый участник сможет выбрать способ работы с семейной истории: от создания книг и словарей семейных фразеологизмов до снятия фильмов и организации экскурсий по памятным местам.

Записаться на занятия можно в любом центре московского долголетия. Ознакомиться со списком их адресов можно на портале mos.ru.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" свыше 20 миллионов раз за год. Данный сервис был запущен в прошлом году. Через него граждане могут найти информацию о своей семье, узнать больше об исторических личностях.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в столице в 2023 году открыли 49 новых центров московского долголетия. Градоначальник обратил внимание, что с момента старта проекта "Московское долголетие" его участниками стали свыше 530 тысяч москвичей.

Участники "Московского долголетия" рассказали о занятиях в центрах