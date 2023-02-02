Фасады ТЦ в Очаково-Матвеевском оформят прозрачными и матовыми стеклами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фасады торгового центра, который построят в столичном районе Очаково-Матвеевское, оформят матовыми и прозрачными стеклами, а также светлыми алюмокомпозитными панелями. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание общей площадью 18 тысяч квадратных метров появится недалеко от ЖК "Матвеевский парк" на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе.

"Архитектурную концепцию разработало бюро AI Architects. Поскольку первый этаж находится ниже уровня дорожного полотна, было решено сделать сбоку лестницу, которую оформят бетонными блоками с местами для отдыха и злаковыми растениями", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Торговый центр будет иметь форму неправильной трапеции и состоять из четырех наземных и двух подземных этажей. Внутри также разместится паркинг на 137 машино-мест.

При этом из-за перепада высот на участке вход на второй этаж здания будет осуществляться с уровня земли, если идти со стороны метро, и по лестнице, если путь лежит с южной стороны ТЦ. На уровне первого этажа оборудуют пассаж, который поможет покупателям быстро добраться из одного конца ТЦ в другой.

Ранее глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Бибирево готов уже наполовину. По его словам, в здании завершили монолитные работы, также на финальном этапе находится устройство витражей.

Общая площадь спорткомплекса составляет порядка 4,2 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрено два бассейна: один – для оздоровительного плавания, другой – для детей.

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