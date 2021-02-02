В Дептрансе призвали москвичей не выходить на проезжую часть

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Столичный департамент транспорта призвал жителей Москвы воздержаться от выхода на проезжую часть. Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале Дептранса.

"Убедительно просим не выходить на проезжую часть. По большинству этих улиц ходит общественный и личный транспорт", – говорится в публикации ведомства.

В Дептрансе отметили, что выход пешеходов на проезжую часть мешает движению транспорта. Сейчас затруднения фиксируются на улицах Петровка, Большая Дмитровка и в Дмитровском переулке.

Москвичей попросили не создавать проблем пассажирам общественного транспорта и автомобилистам.

Ранее стало известно, что несколько станций метро в центре Москвы были закрыты по требованию полиции. Речь шла о станциях "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная".

Кроме того, с вечера понедельника, 1 февраля, был ограничен доступ на Красную площадь. В пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) сообщили, что такое решение было принято по просьбе правоохранительных органов.