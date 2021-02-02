Доступ на Красную площадь ограничен по просьбе полиции

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Москве с вечера понедельника ограничен доступ на Красную площадь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО).

"Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такое решение было принято по просьбе правоохранительных органов. Причина закрытия Красной площади не уточняется.

31 января для посещения был закрыт Государственный исторический музей. Это было связано с введением ограничений движения в центре столицы.

