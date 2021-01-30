Исторический музей будет закрыт 31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

31 января для посетителей будет закрыт Государственный исторический музей. Это связано с введением ограничений движения в центре столицы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью музея Марию Лемигову.

"Весь комплекс будет закрыт", – сказала она.

Ранее сообщалось, что власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть. Купить алкоголь в стеклянной таре не получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.

Также говорилось, что из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.