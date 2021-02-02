Несколько станций метро в центре Москвы закрыты по требованию полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции метро "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная" закрыты по требованию полиции.

"По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Поезда следуют без остановок", – говорится в сообщении Мосметро в Twitter.

Помимо этого, сообщается, что станцию "Театральная" поезда также проезжают без остановки.

Ранее в Москве с вечера понедельника, 1 февраля, ограничили доступ на Красную площадь. В пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) сообщили, что такое решение было принято по просьбе правоохранительных органов.