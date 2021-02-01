Северный вестибюль станции метро "Кропоткинская" возобновил работу в обычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Северный вестибюль станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро возобновил работу. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

"Северный вестибюль станции "Кропоткинская" Сокольнической линии работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вестибюль был закрыт на выход по требованию полиции. Пассажиров призывали пользоваться южным вестибюлем станции.

Также известно, что в Московском метрополитене ограничено движение на участке Калужско-Рижской линии метро. На время ограничений у закрытых станций введены временные выделенные полосы для общественного транспорта.