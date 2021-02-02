Еще один дом начали строить в Новогирееве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство жилого дома на 321 квартиру стартовало в Новогирееве в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Дом возводится на Утренней улице, владении 20, строении 2. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Ввести в эксплуатацию объект планируется в 2023 году.

Общая площадь квартир составит более 17 тысяч квадратных метров. При внешней отделке новостройки строители используют систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитной плитки. На фасадах появятся короба для кондиционеров, а лоджии застеклят.

В вестибюле жилой части расположатся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона для почтовых ящиков. Между этажами установят лифты грузоподъемностью 1 тонна и 630 килограммов. Они будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на одном уровне с землей для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов. Прилегающую к новостройке территорию озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, что в Восточном округе столицы построят дом с выступающими ступенчатыми фасадами. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что данный дом станет одним из эталонных, которые строят по программе реновации. Стартовая площадка находится по адресу улица Новогиреевская, владения 24а/1 и 24а/2.

