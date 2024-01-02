Пункты обогрева для бездомных работают круглосуточно в зимние праздники в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открыты пункты обогрева для бездомных людей зимой. Они работают круглосуточно в течение праздничных дней, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в городе находятся 14 точек, семь из которых являются мобильными. Они располагаются возле Ярославского, Павелецкого, Белорусского, Киевского, Курского, Савеловского вокзалов и Щелковского автовокзала. Там дежурят специальные микроавтобусы, в которых сотрудники отделения мобильных бригад "Социальный патруль" предлагают горячий чай, записывают основные данные человека и рассказывают о Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

"Человек может оказаться на улице по разным причинам: потеряв документы, работу, поссорившись с близкими, оставшись без поддержки в чужом городе. Зимой из-за сильных морозов лишиться крыши над головой особенно опасно. Для людей, попавших в такую сложную ситуацию, в Москве работают круглосуточные пункты обогрева", – отметила директор Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Ольга Устимова.

Стационарные пункты обогрева находятся около отделений Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки "Косино-Ухтомское", "Востряково", "Дмитровское" и возле отделения полустационарного пребывания (Иловайская улица, дом 22).

Ранее стало известно, что в благотворительном сервисе на mos.ru появилась еще одна возможность поддержать подопечных некоммерческих фондов. Так, зарегистрированные пользователи смогут создать сбор средств в честь Нового года и подарить дополнительный повод для радости тем, кому ее не хватает. Пользователям достаточно выбрать категорию программ, в пользу которой откроется сбор, после чего поделиться ссылкой с родными или опубликовать ее в соцсетях.

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