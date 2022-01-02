В Москве начинается экологическая акция "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве со 2 января стартует акция по сбору новогодних елей для последующей переработки "Елочный круговорот". Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Акция проводится ежегодно с 2016 года и преследует главную цель – грамотную утилизацию новогодних деревьев. "Елочный круговорот" пользуется популярностью у москвичей.

С воскресенья в столице будут работать 534 пункта сбора хвойных деревьев. 11 из них откроются на природных территориях города.

Прием деревьев на переработку происходит бесплатно. Горожане смогут сдать елки, пихты и сосны. При этом на деревьях не должно быть праздничных украшений и мишуры.

Собранные на переработку деревья переработают в цепу, которая понадобится для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Выбрать удобные пункты приема для переработки новогодних елок москвичи могут на портале электронных референдумов "Активный гражданин". Также пользователи сервиса имеют возможность предложить альтернативные адреса для новых площадок и узнать, где расположен ближайший пункт приема.