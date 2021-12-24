Москва 24: представители власти расскажут, как утилизировать новогодние елки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 декабря в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Об организации и проведении акции по сбору и утилизации новогодних елей "Елочный круговорот" сезона 2021–2022".

Об акции журналистам расскажут:



руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк;

первый заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгения Костюченко;

координатор проекта "Детки кремлевской елки" Наталья Борисова.

Смотрите трансляцию 27 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.