В "Сколкове" до конца года начнут строить центр ядерной медицины

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Три новых объекта международного медицинского кластера начнут строить на территории инновационного центра "Сколково" в 2022 году. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

По его словам, речь идет о строительстве реабилитационного комплекса широкого профиля, центра ядерной медицины и университетского госпиталя.

"Строительство трех объектов общей площадью 56,7 тысячи квадратных метров", – рассказал Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в международном медкластере "Сколково" появится рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады". Предполагается, что сады будут помогать в лечении и восстановлении пациентов, укреплении иммунитета, способствовать снижению стресса и улучшению общего психоэмоционального состояния.

Проект медкластера в 2012 году предложил Дмитрий Медведев. Первым объектом проекта стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса". Всего на территории планируется возвести порядка 860 тысяч квадратных метров медицинских объектов.