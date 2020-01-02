Гастрономическая программа ожидает гостей на "Путешествии в Рождество"

Фото: оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны"

Гастрономическая программа ожидает посетителей площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" в центре Москвы. Рестораторы подготовили тематическое – космическое – меню, сообщает пресс-служба организаторов.

Программа на пешеходной Тверской и прилегающих улицах (Моховой и Охотном ряду) продолжается до 5 января включительно. В ней участвуют восемь ресторанов.

Среди их "хитов" – драники "Большая Медведица" и "Малая Медведица", хот-дог "Ракета", красный бургер "Марсианин", закуска "Кольца Сатурна" из колечек кальмара с оригинальным соусом, колбаски на гриле, блинчики со сгущенкой "Млечный Путь" и щи "Поехали!". Эти щи приготовлены по рецепту Юрия Гагарина – с квашеной капустой и перловкой.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он охватывает 81 площадку в центре, жилых районах и в парках Москвы.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов.