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Город

11:53

Департамент регбезопасности опроверг перекрытие Тверской улицы 1 января

город праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы опроверг сообщения о том, что Тверскую улицу перекрыли утром 1 января. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

"Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о якобы перекрытом утром 1 января доступе граждан на улицу Тверская не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что до 11:00 проход по тротуарам Тверской улицы был свободным, а после этого времени пройти в центр можно было со стороны примыкающих к улице переулков.

В Новогодние каникулы горожан ждет насыщенная программа в центре и округах. В центре Москвы перекрыли несколько улиц. Пешеходной стала Тверская улица. Также зонами без машин стали Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и Большая Дмитровка.

Добраться до фестивальных площадок поможет общественный транспорт.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

В праздники несколько улиц в центре столицы стали пешеходными. До 22:00 6 января на автомобиле нельзя будет проехать по Тверской улице – от Тверского бульвара до улицы Моховой, по Моховой улице – от улицы Воздвиженки до улицы Тверской, по Охотному ряду – от улицы Моховой до Театрального проезда, а также по Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки.

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