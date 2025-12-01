Форма поиска по сайту

01 декабря, 07:34

Город

Фестиваль карьеры для людей с особенностями здоровья пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ежегодный фестиваль "Сердце инклюзии" пройдет в центре занятости "Моя карьера" в Международный день инвалидов, 3 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля москвичи с особенностями здоровья смогут узнать о новых карьерных возможностях, пройти собеседования с ведущими городскими работодателями, а также посетить мастер-классы, тренинги и ярмарку "Москва – добрый город".

Служба занятости оказывает помощь людям с инвалидностью не только в поиске работы, но и в построении успешной карьеры на протяжении всей жизни, подчеркнул глава службы занятости населения столицы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

"На мероприятии посетители смогут погрузиться в профессии с помощью инновационных сервисов – VR-очков и профориентационного нейротрекера", – добавил он.

Фестиваль пройдет 3 декабря с 12:00 до 15:00 в центре "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Участие в нем бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

На фестивале будут представлены вакансии свыше 20 ведущих московских компаний. Соискатели пройдут собеседования на площадке и сразу получат приглашения на следующий этап отбора.

Карьерные наставники помогут составить резюме и проконсультируют по всем этапам трудоустройства. Кроме того, специалисты объяснят, как оформить самозанятость, ответят на юридические вопросы, расскажут об инклюзивном образовании в вузах и многое другое.

На тренинге "Повышение работоспособности" участники смогут развить свои навыки и научиться сохранять высокий темп для достижения целей. В свою очередь, программа "Подготовка к собеседованию" объяснит, как уменьшить тревожность во время интервью с работодателем и уверенно отвечать на его вопросы.

Творческие мастер-классы в рамках фестиваля были подготовлены некоммерческими организациями столицы. Также можно будет принять участие в беспроигрышной лотерее и воспользоваться инновационными сервисами.

На площадке будут работать специалисты профильных ведомств: Московского городского центра реабилитации, Ресурсного центра для инвалидов и Социального казначейства. Они смогут проконсультировать по мерам поддержки и ответить на любые вопросы.

На мероприятии также представят первый в стране социальный маркетплейс "Москва – добрый город", который объединяет 50 некоммерческих организаций-партнеров и помогает людям с инвалидностью реализовывать себя через творчество.

Ранее сообщалось, что на Болотной площади в Москве 6–7 декабря пройдет зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Для посетителей откроется ярмарка, на которой представят вязаные игрушки, одежду, посуду, мыло и сувениры, созданные подопечными некоммерческих организаций города.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к творческим занятиям. Гости распишут елочные игрушки, сделают новогодние свечи, открытки, ароматические саше и лежанки для бездомных животных из приютов.

Жителям столицы рассказали об инновациях на службе маломобильных граждан

