Коммунальные службы Москвы продолжают работать усиленно в связи с непогодой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме в связи с непогодой в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В 21:00 провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", – говорится в сообщении.

Уборка снега в городе повторяется по мере выпадения осадков. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и объектам социнфраструктуры.

Работы в столице выполняет максимальное число человек с применением роторной и другой техники, а также средств механизации.

С 10:00 3 декабря в Москве ожидаются метель, сильный снег и гололедица. Соответствующее предупреждение выпустило столичное управление МЧС РФ. В связи с ухудшением погодных условий москвичей призвали быть внимательными на улицах.



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