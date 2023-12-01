В районе Зюзино завершается строительство подземного перехода под Севастопольской площадью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Строительство подземного перехода, расположенного под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховки, завершается в столичном районе Зюзино. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, протяженность перехода составит около 100 метров. Он обеспечит пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Строительная готовность объекта составляет 70%, сейчас там ведется монтаж инженерных систем и завершаются отделочные работы.

Уточняется, что отделка перехода сочетается со стилистикой западного вестибюля станции "Каховская" и выполнена в серо-белой цветовой гамме. Стены облицованы мрамором, пол – гранитом. Есть направляющая и тактильная плитка для комфортного передвижения маломобильных граждан.

Спуститься в переход можно будет по лестнице со стороны западного вестибюля или подняться по лестнице с платформы станции "Каховская" БКЛ через зону кассового зала, добавил заммэра.

Особое внимание объектам транспортной инфраструктуры Москвы Мосгосстройнадзор уделяет по поручению Сергея Собянина, рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко. Так, контрольно-надзорные мероприятия в рамках утвержденной программы проводились на протяжении всех этапов строительства дополнительной пересадки между станциями "Каховская" и "Севастопольская".

За это время специалисты провели пять выездных проверок, четыре – с участием подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), его работники проводили экспертизу качества строительных материалов и конструкций. Подрядчик, в свою очередь, оперативно устранял выявленные нарушения.

Войстратенко отметил, что в рамках текущей проверки специалисты Мосгосстройнадзора протестировали смонтированные инженерные системы на соответствие требованиям проектной документации и информационной модели объекта и оценили качество архитектурно-отделочных работ в пассажирской и служебной зонах.

Ранее сообщалось, что на станции Тестовская в районе делового центра "Москва-Сити" появится сеть подземных переходов для соединения первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4). Всего построят два тоннеля и реконструируют один.

Помимо этого, в следующем году построят пешеходный переход в районе перекрестка Ереванской и Каспийской улиц. Всего до конца 2026 года планируется построить 12 надземных и подземных пешеходных переходов.

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