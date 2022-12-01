Московская международная книжная ярмарка в 2023 году пройдет с 30 августа по 3 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) в 2023 году пройдет с 30 августа по 3 сентября в выставочном комплексе "Гостиный двор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ММКЯ Андрея Гельмизу.

"В 2023 году это 30 августа – 3 сентября, пять дней – со среды по воскресенье, в самом начале сентября", – сказал он.

По словам Гельмизы, в 2024 году ММКЯ пройдет также в Гостином дворе с 4 по 8 сентября.

В 2022 году Московская международная книжная ярмарка прошла с 2 по 5 сентября на территории выставочного комплекса Гостиный двор. Она стала 35-й по счету.

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