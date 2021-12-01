Применяемые в Москве противогололедные материалы доказали свою безопасность – заммэра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Применяемые в столице противогололедные материалы доказали свою экологическую безопасность, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".
"Противогололедные материалы, которые используются в столице в течение всего последнего десятилетия, вполне нас устраивают. Они прошли экспертизу, которая доказала их экологическую безопасность", – отметил заммэра.
Кроме того, Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы столицы готовы к продолжительным обильным снегопадам.
Уточняется, что в городе было подготовлено 10,5 тысячи специализированных снегоуборочных машин, включая 800 единиц роторной техники разной мощности.
Заммэра пояснил, что, по новым нормативам, принятым в столице в прошлом году, техника еще с началом снегопада выходит на линию и перебрасывает свежевыпавший снег на газонную часть, где это возможно.
При этом, в случае продолжительных обильных снегопадов, у города есть достаточно большой парк самосвалов, который при необходимости можно также использовать, отметил Бирюков.
Ранее Сергей Собянин заявил, что на полную расчистку дорог после снегопада тратят от трех до пяти дней. В этой работе задействуют 10 тысяч единиц специализированной техники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: