Применяемые в Москве противогололедные материалы доказали свою безопасность – заммэра

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Применяемые в столице противогололедные материалы доказали свою экологическую безопасность, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".

"Противогололедные материалы, которые используются в столице в течение всего последнего десятилетия, вполне нас устраивают. Они прошли экспертизу, которая доказала их экологическую безопасность", – отметил заммэра.

Кроме того, Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы столицы готовы к продолжительным обильным снегопадам.

Уточняется, что в городе было подготовлено 10,5 тысячи специализированных снегоуборочных машин, включая 800 единиц роторной техники разной мощности.

Заммэра пояснил, что, по новым нормативам, принятым в столице в прошлом году, техника еще с началом снегопада выходит на линию и перебрасывает свежевыпавший снег на газонную часть, где это возможно.

При этом, в случае продолжительных обильных снегопадов, у города есть достаточно большой парк самосвалов, который при необходимости можно также использовать, отметил Бирюков.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на полную расчистку дорог после снегопада тратят от трех до пяти дней. В этой работе задействуют 10 тысяч единиц специализированной техники.