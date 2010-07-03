На Казанском направлении МЖД изменят расписание электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД изменится с 2 по 6 декабря из-за плановых работ по обслуживанию инфраструктуры, сообщает пресс-служба магистрали.

На время работ из расписания выведут несколько поездов на участках Виноградово – Шиферная, Шиферная – Голутвин, Фаустово – Виноградово, Голутвин – Платформа 88-й километр и Пески – Голутвин.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов на вокзалах или на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Ранее пассажир погиб в результате падения на рельсы с платформы на станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД. Из-за инцидента пришлось остановить движение поездов в сторону центра.