Пройти квесты и написать Деду Морозу можно будет в Московском зоопарке

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова
Экскурсии, интеллектуальные квесты, спектакль "Щелкунчик и мышиный король" ждут гостей в преддверии Нового года. До 29 декабря включительно гости также могут написать послание Деду Морозу.
Ящик для писем установлен в здании Музея истории зоопарка на старой территории. Почта открыта каждый день с 9:00 до 17:00, кроме понедельника и вторника. Послания доставят лично Деду Морозу в Великий Устюг.
После закрытия зоопарка можно прийти на экскурсии "Пернатые обитатели Московского зоопарка" и "Тайны ночного тропического леса". Первую организуют в Доме Птиц, где обитают попугаи, скворцы, птицы-носороги и впервые родившийся в зоопарке птенец кафрского рогатого ворона.
О мировом искусстве расскажут в рамках циклов тематических программ "Античность", "Средние века", "Возрождение", "Новое время" в особняке-музее "Дом Клюева". На отдельных лекциях можно будет узнать об истории мировых шедевров. 6 декабря состоится лекция "Огюст Ренуар и Эдгар Дега: поэтичность и очарование обыденности", сообщает ТАСС.
24 декабря в "Доме Клюева" состоится новогодняя ярмарка, на мастер-классах можно будет сделать открытки, карнавальные маски и елочные игрушки. В этот день с концертом выступит струнный квартет. Любителей активного отдыха ожидает семейный квест о секретах зимнего зоопарка. Одно из главных событий новогодней программы – детский спектакль "Щелкунчик и Мышиный король", который пройдетна новой территории зоопарка в пространстве "ЗооДепо" 29–30 декабря и 2–8 января.
С 23 ноября зоопарк работает по зимнему графику – с 8:30 до 17:00. Кассы и входы закрывают на час раньше.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: