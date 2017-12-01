Пройти квесты и написать Деду Морозу можно будет в Московском зоопарке

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

Экскурсии, интеллектуальные квесты, спектакль "Щелкунчик и мышиный король" ждут гостей в преддверии Нового года. До 29 декабря включительно гости также могут написать послание Деду Морозу.

Ящик для писем установлен в здании Музея истории зоопарка на старой территории. Почта открыта каждый день с 9:00 до 17:00, кроме понедельника и вторника. Послания доставят лично Деду Морозу в Великий Устюг.

После закрытия зоопарка можно прийти на экскурсии "Пернатые обитатели Московского зоопарка" и "Тайны ночного тропического леса". Первую организуют в Доме Птиц, где обитают попугаи, скворцы, птицы-носороги и впервые родившийся в зоопарке птенец кафрского рогатого ворона.

О мировом искусстве расскажут в рамках циклов тематических программ "Античность", "Средние века", "Возрождение", "Новое время" в особняке-музее "Дом Клюева". На отдельных лекциях можно будет узнать об истории мировых шедевров. 6 декабря состоится лекция "Огюст Ренуар и Эдгар Дега: поэтичность и очарование обыденности", сообщает ТАСС.

24 декабря в "Доме Клюева" состоится новогодняя ярмарка, на мастер-классах можно будет сделать открытки, карнавальные маски и елочные игрушки. В этот день с концертом выступит струнный квартет. Любителей активного отдыха ожидает семейный квест о секретах зимнего зоопарка. Одно из главных событий новогодней программы – детский спектакль "Щелкунчик и Мышиный король", который пройдетна новой территории зоопарка в пространстве "ЗооДепо" 29–30 декабря и 2–8 января.

С 23 ноября зоопарк работает по зимнему графику – с 8:30 до 17:00. Кассы и входы закрывают на час раньше.