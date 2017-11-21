Скалу хищных птиц открыли в Московском зоопарке после реконструкции

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Скалу хищных птиц в Московском зоопарке открыли после завершения работ по реконструкции. Ее пернатые обитатели вернулись в свои вольеры, сообщает пресс-служба зоопарка.

В столичном зоосаде напомнили, что Скалу хищных птиц закрыли на ремонт в ноябре 2016 года. В ходе работ там обновили сетчатые ограждения, а несущие конструкции выполнили из более легких современных материалов. Кроме того, отметили специалисты, после реконструкции обитатели скалы получили больше простора для полета.

В зоопарке рассказали, что благодаря более тонким и светлым ограждениям посетители теперь смогут лучше рассмотреть птиц.

"При строительстве наших новых объектов или реставрационных работах мы руководствуемся целью сделать зоопарк привлекательным местом для посетителей и максимально комфортным для наших животных", – пояснила генеральный директор Московского зоопарка, Светлана Акулова. "Мы заменили устаревшие сетчатые ограждения на новые стальные. Они широко используется во многих европейских зоопарках, например, в Берлине, Амстердаме, Париже и Праге", – добавила она.

Скала хищных птиц представляет собой искусственную гору с многочисленными гротами и балконами. Она разделена на четыре просторных вольера. Сейчас в свои модернизированные жилища вернулись 19 крупных хищных птиц. В их числе – черные грифы, белоголовые сипы, андские кондоры, а также три вида орланов: белоголовый, белохвостый и белоплечий.