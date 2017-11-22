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Московский зоопарк перейдет на зимний режим работы с 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Попасть на территорию зоопарка возможно с 08:30 до 17:00. Кассы и входы будут недоступны за час до закрытия зоопарка", − говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке открыли после завершения работ по реконструкции скалу хищных птиц. Ее пернатые обитатели вернулись в свои вольеры.

В столичном зоосаде также напомнили, что скалу закрыли на ремонт в ноябре 2016 года. В ходе работ там обновили сетчатые ограждения, а несущие конструкции выполнили из более легких современных материалов. Кроме того, отметили специалисты, после реконструкции обитатели скалы получили больше простора для полета.