Завершаются работы по устройству монолитных конструкций корпуса в электродепо "Южное"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в электродепо "Южное", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строители завершают устройство основных конструкций отстойно-ремонтного корпуса – главного объекта в составе пускового комплекса электродепо "Южное", – отметил заммэра.

Бочкарев добавил, что в этом корпусе подвижные составы Московского метрополитена будут ежедневно проходить осмотр, а также техобслуживание перед выходом на линию. На площади свыше 40 тысяч "квадратов" специалисты оборудуют 34 канавы, предназначенные для отстоя и ремонта вагонов. Кроме того, там будут располагаться производственные мастерские и камера мойки. В рамках обустройства корпуса будут уложены свыше 30 тысяч кубометров бетона.

По словам руководителя строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константина Маслакова, в электродепо "Южное" завершаются работы по устройству монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов.

Маслаков отметил, что в корпусе каждый день будет проходить техническое облуживание 30 электропоездов, а также оставаться на ночной отстой 25 составов.

"Мы продолжаем монтаж подрельсовых эстакад и мостовых кранов. Параллельно с этим ведем устройство мягкой кровли общей площадью более 40 тысяч квадратных метров и отделочные работы – подготовку стен под окраску, укладку плитки и напольного покрытия. Монтаж внутренних инженерных сетей (пожаротушение и вентиляция) выполнен более чем на 50%", – сообщил специалист.

Он уточнил, что на территории, которая прилегает к корпусу, специалисты продолжают обустраивать инженерные системы и парковые пути, по которым составы метро будут приезжать на техобслуживание.

Ранее Бочкарев рассказал, что на стройплощадке будущего электродепо "Столбово" началось активное создание основных зданий и сооружений. По словам заммэра, отстойно-ремонтный корпус будет рассчитан на 33 канавы. Специалисты установят в корпусе современное необходимое оборудование, добавил Бочкарев.

До этого Сергей Собянин заявлял, что строительство электродепо "Столбово" для обслуживания Сокольнической и Троицкой линий Московского метрополитена будет завершено в конце 2024 года. В новом депо смогут трудоустроиться более тысячи работников, сказал градоначальник.

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года