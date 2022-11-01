Офисный центр планируют возвести в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Офисный центр планируют возвести в столичном районе Хорошёво-Мнёвники, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 октября 2022 года одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) по адресу 2-й Силикатный проезд, владение 13 (СЗАО)", – говорится в материале.

Как рассказала председатель комитета Анастасия Пятова, площадь рассматриваемого под строительство земельного участка составляет 0,3 гектара. На сегодняшний день там расположены производственно-складские строения площадью порядка 860 квадратных метров.

"Внесение изменений в ПЗЗ позволит построить по указанному адресу офисный центр с магазинами и кафе суммарной поэтажной площадью 12 тысяч квадратных метров", – рассказала Пятова.

Ранее сообщалось, что на Бутырской улице в Москве появится бизнес-центр в форме спирали. Площадь нового объекта составит 18,9 тысячи "квадратов".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что благодаря форме спирали получится увеличить поэтажную площадь и создать неплохие видовые характеристики, а благодаря подсветке консолей – подчеркнуть ступенчатый ритм фасадов, что ночью будет создавать эффект "парящих" этажей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!