Монтаж лифтов завершен в новом здании поликлиники в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты завершили монтаж лифтов в новом здании взрослой поликлиники в районе Измайлово, рассчитанной на 750 посещений в смену, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Уточняется, что готовность здания, расположенного по адресу Измайловский проспект, д. 63, 65, 67, оценивается в 89%.

"Завершился монтаж лифтов, продолжаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и наружных сетей. Строители приступили к благоустройству территории", – приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что здание возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник, основными особенностями которого считаются зоны комфортного ожидания, система навигации, современное оборудование, доступность для граждан с ограниченными возможностями.

"Композиция фасадов поликлиники также будет выполнена с учетом единой концепции, разработанной для программы "Новый московский стандарт поликлиник", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятиэтажном здании расположатся зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха, врачей специалистов, терапевтического отделения, функциональной диагностики и другие.

Загрутдинов добавил, что "Новый московский стандарт поликлиник" основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики заболеваний и расширении цифровых возможностей.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве специалисты комплекса городского хозяйства провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен капремонт.

По его словам, территории около поликлиник разделили на зоны для движения транспорта и пешеходов, а также для решения хозяйственных задач.

До этого Сергей Собянин рассказал, что половину городских поликлиник отремонтируют к следующей осени. По словам мэра Москвы, программу реконструкции по просьбам жителей столицы расширили с 137 до 201 здания.

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