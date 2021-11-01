В Москве выявили 7 103 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 7 103 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За 24 часа в городе госпитализировали 1 359 человек. На ИВЛ находятся 750 человек. Выздоровели в Москве еще 5 257 пациентов. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 599 004.

В столице умерли 96 пациентов с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал на существенный рост объемов вакцинации в сравнении с августом 2021 года. По словам градоначальника, жители столицы делают прививку в 4–5 раз чаще, чем в последний месяц лета.