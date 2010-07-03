Демонтаж пятиэтажки в рамках реновации начался в Бабушкинском районе

Фото: stroi.mos.ru

В Бабушкинском районе столицы начали демонтировать очередную пятиэтажку по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Речь идет об объекте, расположенном по адресу: улица Осташковская, дом 9, корпус 4. Недавно здесь завершился снос соседних пятиэтажек – дома 9, корпусов 2 и 3. Освобожденные участки передадут под застройку.

Жители указанных хрущевок заселились в новые дома в том же районе. Они получили квартиры в доме 29, корпусах 2, 39 и 41 на улице Летчика Бабушкина.

Всего в Бабушкинском районе в программу реновации включено 93 жилых дома. В районе уже подобрали восемь стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых.

При демонтаже всех расселенных по программе реновации жилых домов используют технологию умного сноса. Она включает в себя несколько этапов. Сперва внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их по группам. Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов здания.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Программа по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года.

С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

