Столичные археологи нашли изразцы XVIII–XIX веков на территории Яузской больницы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные археологи нашли изразцы XVIII–XIX веков в ходе работ по благоустройству территории Яузской больницы (клиническая больница № 23 имени И. В. Давыдовского). Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалистами были обнаружены разнообразные элементы, которыми облицовывали печи: лицевые изразцы, колонки, карнизы, пояски.

"Печному декору уделялось особое внимание, и найденные археологами изразцы в очередной раз это подчеркивают. Подобные находки позволяют нам лучше понять тенденции печного декорирования и проследить особенности развития техник работы с керамикой", – объяснил Емельянов.

Изразцы, которые относятся к первой четверти XVIII века, связаны с личностью Петра I. В то время было поручено наладить производство плитки. Мастера из Москвы поехали на обучение в Голландию, а после возвращения занялись производством бело-синих кафлей. Такие эмали свидетельствуют о традициях делфтской керамики.

Тогда в России впервые начали покрывать изделия из белой глины глазурью, а затем расписывать окисью кобальта, в результате чего и получался синий цвет. Глазурь также использовалась в конце работы. Через некоторое время эта технология применялась и в отношении изделий из красной глины. Узор получался четким из-за сырой эмали. Однако такой метод не допускал исправлений.

Находки отреставрируют и направят в музейный фонд. Изразцы нашли на территории Заяузья, на склоне Таганского холма, или Швивой горки.

Также здесь обнаружены и другие керамические изделия, например голландские и турецкие курительные трубки и различные бытовые предметы XVII–XX веков. В настоящее время собрана коллекция более чем из 600 артефактов.

Ранее археологические исследования завершились в Калошином переулке. Специалисты нашли керамические детские игрушки XVII–XIX веков.

В те века керамика являлась распространенным материалом, из которого делали изделия для зажиточных и небогатых горожан. Однако такие игрушки хрупкие, поэтому целые фигурки встречаются редко. Более долговечными были игрушки из глазури или ангобы.

