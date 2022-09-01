Корпус начальных классов на 400 мест для гимназии "Хорошкола" открылся в СЗАО

18:57
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Трехэтажный корпус начальных классов на 400 мест, возведенный для гимназии "Хорошкола", открылся в Северо-Западном административном округе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгосстройнадзор.
"Корпус построен с применением современных материалов, оборудованы трансформируемые актовый и спортивный залы. В школе будет использоваться инновационная методика обучения", – отметил глава ведомства Игорь Войстратенко.
Образовательное учреждение было возведено на улице Народного Ополчения, доме 3, корпусе 2. При этом ожидается, что в универсальных классах будут учиться не более 17 детей. Также есть возможность посещать уроки и ребятам с ОВЗ.
В новом корпусе сделали кабинет робототехники с зонами сборки, испытаний и показа моделей, а для занятий по художественной керамике планируют открыть гончарную мастерскую.
Кроме спортзала с выдвижными трибунами, в корпусе сделали места для занятий единоборствами, 3D-физкультурой и танцами. В актовом зале создали разборный сценический подиум и также разборные трибуны на 350 мест. В здании образовательного учреждения установили четыре лифта.
Ранее стало известно, что в этом году в Москве открылось еще 28 новых зданий образовательных учреждений для школьников и дошкольников. Отмечалось, что все охранные посты в них обеспечены сотрудниками охранных предприятий, а работники прошли соответствующую переподготовку и полностью соответствуют "профессиональному стандарту охранника образовательных организаций".
В московских школах стало больше профильных классов с 2022 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: