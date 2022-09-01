Корпус начальных классов на 400 мест для гимназии "Хорошкола" открылся в СЗАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Трехэтажный корпус начальных классов на 400 мест, возведенный для гимназии "Хорошкола", открылся в Северо-Западном административном округе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

"Корпус построен с применением современных материалов, оборудованы трансформируемые актовый и спортивный залы. В школе будет использоваться инновационная методика обучения", – отметил глава ведомства Игорь Войстратенко.

Образовательное учреждение было возведено на улице Народного Ополчения, доме 3, корпусе 2. При этом ожидается, что в универсальных классах будут учиться не более 17 детей. Также есть возможность посещать уроки и ребятам с ОВЗ.

В новом корпусе сделали кабинет робототехники с зонами сборки, испытаний и показа моделей, а для занятий по художественной керамике планируют открыть гончарную мастерскую.

Кроме спортзала с выдвижными трибунами, в корпусе сделали места для занятий единоборствами, 3D-физкультурой и танцами. В актовом зале создали разборный сценический подиум и также разборные трибуны на 350 мест. В здании образовательного учреждения установили четыре лифта.

Ранее стало известно, что в этом году в Москве открылось еще 28 новых зданий образовательных учреждений для школьников и дошкольников. Отмечалось, что все охранные посты в них обеспечены сотрудниками охранных предприятий, а работники прошли соответствующую переподготовку и полностью соответствуют "профессиональному стандарту охранника образовательных организаций".

