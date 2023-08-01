В Москве определили победителей конкурса среди специалистов по работе с молодежью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице определили победителей конкурса "Московские мастера. Молодежка", организованного для специалистов по работе с молодежью из некоммерческих организаций, вузов и органов исполнительной власти. Об этом сообщила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Конкурс "Московские мастера. Молодежка" в столице проходил впервые. На протяжении четырех этапов участники развивали свои навыки, разрабатывали новые проекты и делились опытом с коллегами по цеху", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

В финале конкурса участники должны были разрешить уникальные ситуации за ограниченное количество времени. По итогам анализа члены жюри ожидали от них наиболее эффективные решения.

Первое место и звание "Московский мастер" по результатам конкурса присудили председателю первичной профсоюзной организации обучающихся Университета науки и технологий "МИСиС" Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Зафару Сафарову. Второе место занял педагог дополнительного образования Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина Вадим Федоров, третье – главный специалист отдела по работе с некоммерческими организациями проектного офиса "Молодежь Москвы" Мария Ершова.

Конкурс состоялся в столице в 26-й раз. Ежегодно участие в нем принимают представители 40 востребованных профессий. Награждение победителей в 2023 году организуют в День города Москвы.

До этого сообщалось, что в столице функционирует проект "Молодежь Москвы". Он помогает молодому поколению реализовывать собственные инициативы. Дни проектного офиса в июне посетили более 15 тысяч студентов.



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