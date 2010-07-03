Названы наиболее популярные магистрали для въезда в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов чаще остальных используют для въезда в Москву из области, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на Интеллектуальную транспортную систему (ИТС).

Больше всего автомобилей въезжают в столицу с 7:00 до 8:00.

#ИТС: Больше всего автомобилей из Московской области заезжают в столицу с 7.00 до 8.00 часов. Самые популярные направления – Ярославское и Новорижское шоссе, а также шоссе Энтузиастов. pic.twitter.com/L5xWY9Fr1G — ЦОДД (@gucodd) August 1, 2019



Ранее ЦОДД представил рейтинг самых популярных магистралей среди дачников. В топ-3 попали Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе.

Также в ЦОДД назвали самые медленные столичные магистрали. К ним, в частности, относятся проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов.