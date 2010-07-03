Театр на Малой Бронной переедет в январе 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Московский драматический театр на Малой Бронной переедет на время ремонтных работ во Дворец на Яузе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора театра Константина Чернышева.
"Мы переезжаем сразу после январских каникул, будем работать до 8 января здесь. Параллельно осваиваем пространство Дворца на Яузе", – сказал Чернышев.
Ранее сообщалось, что 1 августа Константин Богомолов впервые как художественный руководитель Театра на Малой Бронной проведет сборы труппы. Богомолов отметил, что в ходе встречи планируется обсудить предстоящий сезон, планы на 2020 год, а также некоторые юбилейные мероприятия.
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в мае представил Богомолова коллективу театра в должности художественного руководителя, 25 июня режиссер официально вступил в должность.
По словам Кибовского, решение было принято после того, как Сергей Голомазов, возглавлявший театр на Малой Бронной с 2007 года, стал также худруком Рижского русского театра. В свою очередь, Богомолов пообещал, что никакой "революции" в театре с его приходом не будет.
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