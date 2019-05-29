Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:21 (обновлено 29.05.2019 12:01)

Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

культура театр

11:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссер Константин Богомолов стал новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, передает РИА Новости. Об этом труппе сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.

По словам Кибовского, решение было принято после того, как Сергей Голомазов, возглавлявший театр на Малой Бронной с 2007 года, стал также худруком Рижского русского театра. "Мы решили предложить эту должность Богомолову", – пояснил он.

В свою очередь, Богомолов пообещал, что никакой "революции" в театре с его приходом не будет.

В начале месяца актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула этот театр. По словам Самбурской, она отказалась дорабатывать сезон. Актриса заранее оповестила руководство театра о намерении покинуть труппу, но режиссер Антон Яковлев решил вывести ее из состава раньше.

В 2018 году поменялся художественный руководитель еще одного театра: режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач был назначен худруком МХТ имени Чехова в марте 2018 года. Это произошло после смерти народного артиста СССР Олега Табакова.

Минкультуры выявило финансовые нарушения в деятельности театра. Речь идет о крупных сделках, расходовании средств на оплату труда и ремонтных работах. Устранить нарушения и отчитаться об итогах должен будет нынешний худрук.

культура театр

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика