Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов стал новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, передает РИА Новости. Об этом труппе сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.
По словам Кибовского, решение было принято после того, как Сергей Голомазов, возглавлявший театр на Малой Бронной с 2007 года, стал также худруком Рижского русского театра. "Мы решили предложить эту должность Богомолову", – пояснил он.
В свою очередь, Богомолов пообещал, что никакой "революции" в театре с его приходом не будет.
В начале месяца актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула этот театр. По словам Самбурской, она отказалась дорабатывать сезон. Актриса заранее оповестила руководство театра о намерении покинуть труппу, но режиссер Антон Яковлев решил вывести ее из состава раньше.
В 2018 году поменялся художественный руководитель еще одного театра: режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач был назначен худруком МХТ имени Чехова в марте 2018 года. Это произошло после смерти народного артиста СССР Олега Табакова.
Минкультуры выявило финансовые нарушения в деятельности театра. Речь идет о крупных сделках, расходовании средств на оплату труда и ремонтных работах. Устранить нарушения и отчитаться об итогах должен будет нынешний худрук.
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