Более 2 тыс жителей САО получили жилье по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2024 года более двух тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации в Северном административном округе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Коптеве в новые квартиры заехали около 650 человек, в Тимирязевском и Дмитровском районах – около 550 и 500 горожан соответственно.

За все время действия программы новое жилье в этом округе получили уже более 18 тысяч москвичей из 83 старых домов.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что всего на севере Москвы для участников программы реновации построили и передали под заселение 39 современных жилых комплексов. Еще 62 здания находятся в стадии проектирования и строительства.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Красносельском и Басманном районах Москвы реорганизуют неэффективно используемые участки в рамках столичной программы комплексного развития территорий. Там построят около 50 тысяч квадратных метров жилья и разместят объекты для предоставления коммунальных услуг.

