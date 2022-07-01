Первому столичному технопарку исполнилось 15 лет

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Первому столичному технопарку "Строгино" в этом году исполнилось 15 лет. Он был создан для поддержки предпринимателей-инноваторов и молодых ученых – авторов передовых разработок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Сегодня технопарк "Строгино" – это 38 тысяч квадратных метров лабораторий, производственных, деловых и логистических помещений, оснащенных самым современным оборудованием. В число резидентов входит 70 инновационных компаний, в которых трудится почти тысяча специалистов. Общий оборот этих предприятий только за прошлый год составил больше 7,2 миллиарда рублей", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Резиденты технопарка "Строгино" в основном занимаются созданием и выпуском медицинских изделий, оборудования и лекарств, а также приборостроением и информационными технологиями.

Для инновационных стартапов там действует бизнес-инкубатор, благодаря которому предприниматели могут воплотить свои перспективные идеи в инвестиционно привлекательные проекты. Компаниям на два года предоставляют льготы на аренду помещений, говорится в материале.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на месте заброшенных территорий столицы будут построены не менее 14 новых технопарков.

Так, новые технопарки расположатся в семи округах Москвы. Наибольшее число приходится на запад и север столицы – по четыре комплекса. Еще два технопарка возведут на юго-западе города, по одному – в Зеленограде, Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах.

