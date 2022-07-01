В Москве началась реконструкция энергоподстанции "Чертаново"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На юге Москвы началась масштабная реконструкция энергоподстанции "Чертаново". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Главной задачей является повышение надежности питающего центра и обеспечение возможности присоединения новых потребителей", – пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что эта подстанция обеспечивает электричеством несколько районов южного административного округа, в которых проживают свыше 800 тысяч человек.

В рамках работ планируется заменить существующие трансформаторы на 110 киловольт современными трансформаторами на 220 киловольт. При этом фундаменты под них построят с учетом возможности замены оборудования в будущем на более мощное.

В заключение Бирюков подчеркнул, что все оборудование, которое используют на подстанции, произведено в России.

С 1 июля в России выросли тарифы на ЖКУ. В Москве они увеличились на 6%. Как пояснили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, рост цен связан в том числе с подорожанием электричества и газа, индексацией зарплат работников.

