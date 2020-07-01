Названы самые популярные услуги в сфере соцзащиты в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичные центры "Мои документы" за получением услуг в сфере социальной защиты населения обратилось около 2,8 миллиона человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Наиболее востребованными стали назначение ежемесячного пособия на ребенка (более 455 тысяч обращений), назначение региональной соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам (более 438 тысяч обращений) и оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (более 315 тысяч обращений).

Также популярными услугами является постановка отдельных льготных категорий граждан на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки и изменение сведений для получения мер соцподдержки.

Как стало известно ранее, более 100 тысяч человек обратилось в центры "Мои документы" с целью оформить карту москвича после того, как учреждения возобновили работу. Сообщалось, что после отмены ограничений на работу центров данная услуга стала самой популярной. Карта дает право на льготный проезд в общественном транспорте, выполняет роль полиса ОМС в поликлиниках города, а также позволяет получать определенные выплаты и услуги.

Центры "Мои документы" вернулись к привычному режиму работы с понедельника, 29 июня. При этом в помещениях действует масочный режим и правило о санитарном дистанцировании. Кроме того, посетителям на входе измеряют температуру.

