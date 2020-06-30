Более 100 тыс человек оформило карту москвича в МФЦ после их открытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 100 тысяч человек обратилось в центры "Мои документы" с целью оформить карту москвича после того, как учреждения возобновили работу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что после отмены ограничений на работу МФЦ данная услуга стала самой популярной. Карта дает право на льготный проезд в общественном транспорте, выполняет роль полиса ОМС в поликлиниках города, а также позволяет получать определенные выплаты и услуги.

Претендовать на карту могут студенты, учащиеся колледжей и школ, женщины, зарегистрированные в Москве и вставшие на учет по беременности до 20-й недели, а также иные льготные категории граждан.

Подать заявление на оформление карты можно в любом офисе "Мои документы". Для подготовки карты учащегося возможно обращение только в электронном виде. Получение готовой карты москвича осуществляется при наличии паспорта.

После возвращения в обычный режим работы районные центры "Мои документы" работают с 8:00 до 20:00. Флагманские центры, а также Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 22:00.

Центры "Мои документы" вернулись к привычному режиму работы с понедельника, 29 июня. При этом в помещениях действует масочный режим и правило о санитарном дистанцировании. Кроме того, посетителям на входе измеряют температуру.

