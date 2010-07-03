Тысячи москвичей оформили в собственность квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Право собственности на квартиры первой тысячи москвичей зарегистрировано по программе реновации за весь период реализацииее в САО, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Права зарегистрированы на основании заключенных договоров, предусматривающих переход права собственности между гражданами и департаментом городского имущества либо Фондом реновации", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя управления Росреестра по городу Игоря Майданова, на основании одного и того же договора на новое жилье права могут возникать как у одного, так и у нескольких человек одновременно. Право собственности каждого при этом регистрируется отдельно.

Ранее сообщалось, что каждая двенадцатая семья готова докупить дополнительные площади по программе реновации. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, уже заключено 180 сделок с горожанами, которые выразили желание докупить дополнительную площадь по программе реновации. При этом в прошлом году таких договоров было заключено всего 189.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

