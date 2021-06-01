Сергунина: в детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Десять детских технопарков столицы приглашают учащихся школ на курсы и образовательные смены во время летних каникул. Для школьников подготовили программы, посвященные робототехнике, программированию, геоинформатике, 3D-проектированию и промышленному дизайну, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более 7 тысяч слушателей. Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

Так, детский технопарк "Мосгормаш" приглашает на интенсивные четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Участие могут принять школьники старше 14 лет.

Например, на курсе "Шаг за шагом от идеи до собственного виртуального мира" ребята узнают, как создать виртуальный мир. А любителям точных расчетов и математики подойдет экспресс-курс "Бинарный поиск – математические алгоритмы в современном программировании". Также там пройдут следующие курсы: "Геоинформатика", "Складской робот: настоящее "Амазона", "Создай невероятную 3D-модель для печати на 3D-принтере".

В детском технопарке "Москва" пройдут занятия в рамках направления "Наномир". А на курсе "Дизайн-мышление. Все инструменты в программе одного курса" можно будет узнать все о промышленном дизайне. На занятиях "Современный умный дом" участникам предстоит задавать режимы работы умного дома. А на курсе "Дроны будущего" можно узнать о строении типовых квадрокоптеров. В рамках курса "Смарт-системы и робототехника в повседневном мире" расскажут, как работают различные устройства.

Кроме того, летнюю программу подготовили в "Инжинириуме" МГТУ имени Н. Э. Баумана, в "Наукограде" на базе Московского финансово-юридического университета и в детском технопарке "Вертикальный взлет". Более подробную информацию можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в детском технопарке "Байтик" открылся молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра "Москва – добрый город". Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело". Коворкинг рассчитан на учеников 8–11-х классов. Он оборудован 3D-принтером, мини-типографией и компьютерами.

Молодые специалисты при поддержке наставников будут работать над коммерческими и некоммерческими заказами. В частности, это создание сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров, изготовление печатной продукции.

