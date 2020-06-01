Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются 2 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроют для прихожан 2 июня, говорится в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси.

Остальные храмы Москвы заработают 6 июня. При посещении храмов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Максимально допустимая вместимость составит 1 человек на 4 квадратных метра площади.

Столичная патриархия предписала духовенству Москвы и области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позднее РПЦ продлила запрет на посещение храмов.

К настоящему моменту санитарные власти Подмосковья разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ.