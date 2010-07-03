Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крупнейший книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве, сообщает ТАСС.

На фестивале представлены лучшие новинки прошлого и нынешнего года. Глава Роспечати Михаил Сеславинский, напомнил, что в 2018 году в России издали 125 тысяч наименований книг тиражом около 450 миллионов экземпляров.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова добавила, что несмотря на век трансформации в России растет детское и юношеское книгоиздание. Она уточнила, что это почти 14,5 тысячи наименований за год, то есть 12% издательского рынка России.

Она рассказала, что в 2020–2021 годах запланированы важные форумы, посвященные детской литературе. В частности, в 2020 году в столице пройдет 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге, который будет проходить под эгидой ЮНЕСКО. В нем примут участие 1,5 тысячи специалистов из 60 государств. В 2021 году в России состоится первая Международная ярмарка детской литературы.

Также Голикова дала старт благотворительной акции "Подари ребенку книгу!". Она уточнила, что каждый может принести книгу из дома или приобрести на фестивале для того, чтобы положить в специальные боксы. Эти книги пойдут на пополнение региональных библиотек.

В течение шести дней на главной площади страны будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), а также "Отечественная история", "Музейная линия", "Литературная гостиная" и "Главная сцена".

В работе фестиваля принимают участие такие издательства, как "Эксмо", АСТ, Clever, "Редакция Елены Шубиной", "Азбука- Аттикус" и другие.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля экскурсионное бюро библиотек столицы подготовило 18 бесплатных экскурсий и квестов вблизи Красной площади.

Записаться на экскурсию и узнать о маршруте можно будет у администратора за стойкой в шатре "Библиотеки Москвы" около Исторического музея. В качестве гидов выступят библиотекари и научные сотрудники, среди которых есть преподаватели истории и москвоведы.