Мастер-классы, концерты и театральные постановки ждут москвичей 2 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Праздничные мероприятия в Москве продолжатся 2 мая. Горожан ожидают мастер-классы, театральные представления, музыкальные выступления, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На Тверской площади в павильоне "Кухня" с 12:00 до 18:00 продолжат украшать пасхальные куличи. В павильоне "Гостиная" с 12:00 до 14:00 будут плести венки и составлять букеты из эвкалипта, вербы, рускуса, гербер, роз, альстромерии, ранункулюса и других цветов. В Климентовском переулке весь день будет работать златошвейная мастерская.

На площади Славы гостей встретят сотрудники благотворительного фонда "Спешите делать добро!". С 16:30 до 19:00 здесь будет идти квест "Хранимиры" по мотивам книг Елены Журек. С 16:00 до 18:00 ожидаются спортивные мастер-классы с профессиональными тренерами.

С 12:00 до 14:00 эксперты компании "Четыре лапы" предлагают присоединиться к занятию "Юный доктор Айболит" на Тверском бульваре. С 14:00 до 15:00 фонд "Дарящие надежду" ждет на мастер-классе по дрессировке собак "Я не игрушка, я могу многое".

На Городецкой улице в 16:30 актеры студии "Певцовъ-театр" представят номера из спектакля "ЧехардажЪ". Через полчаса студенты Высшего театрального училища имени Щепкина покажут гостям фестивальной площадки свои импровизации. А еще через час на сцену выйдет Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

На Ореховом бульваре в 17:00 артисты театра "Парабазис" разыграют русскую народную сказку "Крошечка Хаврошечка". Спустя час театр "Арт-творчество" поделится историей о приключениях пасхального зайца.

В 17:00 на бульваре Дмитрия Донского театр кукол "Котофей" подарит горожанам постановку "Не совсем теремок". В это же время на Митинской улице актеры детского театра "Альт" выступят с музыкальной программой "Песни от А до Я", а позднее на сцене появится Родион Газманов с программой "Полюса".

В конкурсной программе "Московской весны a cappella" в этот день – концерты артистов со всего мира. Запланированы выступления коллектива из Германии Die Herzdamen, певицы, композитора и битбоксера Aygyul из Австрии, а также группы All’Art из Испании. Участники группы Just Six из ЮАР удивят москвичей и туристов смесью джаза, соула, R’n’B и нового стиля, который эти исполнители называют афровокальной игрой.