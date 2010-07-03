Парковка в столице стала бесплатной до 4 мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Парковка в Москве стала бесплатной до 4 мая, напоминает Агентство "Москва". Также парковка будет бесплатной и в период с 9 по 11 мая.

Речь идет о территории платных парковок, где в майские праздники можно будет оставить автомобиль бесплатно.

Водителей предупредили об ограничениях движения, которые запланированы на 1, 2 и 4 мая, а также с 7 по 9 мая. Выезжать в центр лучше на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что режим работы автобусов изменится в девяти столичных округах. Изменения будут действовать 4, 5, 7 и 9 мая, а также 16 июня.

Так, до 4 мая автобус-экспресс "Э", который следует до станции метро "Кузьминки", будет останавливаться у Кузьминского кладбища. В эти дни также можно будет добраться на экспрессе до Востряковского кладбища. Он будет курсировать от станции метро "Озерная" до станции "Юго-Западная".

