Световые новогодние конструкции начали демонтировать в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве начался демонтаж световых новогодних конструкций, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, за неделю специалисты демонтируют 3 743 праздничные конструкции. Их отправят на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года.

В этом году они украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго – до 1 апреля. Обычно их убирают в начале марта.

"Все украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют. Световые конструкции используются повторно из года в год – вновь мы их увидим в середине декабря", – сказал заммэра.

К Новому году и Рождеству на улицах столицы разместили более 1,5 тысячи праздничных плакатов с поздравлениями. Всего было более четырех тысяч объемных декоративных конструкций. В новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях.

