Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Нет, такого распоряжения никто не подписывал. Скорее всего, кто-то решил пошутить", – цитирует Немерюка РИА Новости.

Ранее в Сети появилось сообщение о том, что с 23:00 1 апреля в столице ограничат продажу алкогольной продукции.

В министерстве здравоохранения обратились к россиянам с призывом воздержаться от употребления алкоголя в период распространения коронавирусной инфекции. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал мифом веру россиян в обеззараживающий эффект алкоголя на организм.

По его словам, в условиях пандемии алкоголь и вовсе противопоказан, поскольку вызывает токсическое действие на любую зараженную поверхность.

Общественники предложили премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Идея заключается в том, чтобы гражданин за один поход в магазин мог купить не более литра алкоголя крепче девяти градусов. Согласно инициативе, подобный запрет должен действовать до 1 мая.