Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице пройдет предпринимательский форум, его ключевыми темами станут цифровое обучение и инфраструктура, продвижение компании в интернете и выход на международные рынки. О мероприятии сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Форум "Цифровая эволюция бизнеса" пройдет в "Цифровом деловом пространстве". Он состоится 18 апреля. На мероприятии будут развернуты четыре дискуссионные площадки. Ожидается выступление более 20 экспертов – представителей ведущих российских и мировых компаний ИТ-отрасли.

"Принципы новой экономики таковы, что нужно постоянно развиваться, применять лучшие практики и самые современные решения. Иначе конкуренты оставят тебя далеко позади. Правительство Москвы ежегодно проводит сотни бесплатных образовательных программ и организует бизнес-форумы для обмена опытом. Только в прошлом году их аудитория превысила 100 тысяч человек", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что самым популярным направлением в 2018 году стал цифровой маркетинг, а также менеджмент и продажи.

Для начинающих предпринимателей в столице регулярно проводятся семинары и тренинги. Среди самых популярных тем обучения – маркетинг, формирование эффективной команды, создание бизнес-модели, налоговый и бухгалтерский учет, личная и профессиональная эффективность.