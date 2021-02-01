Москва расширила возможности для поддержки промышленных предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица расширяет возможности для поддержки промышленных предприятий.
По его словам, для этого Мосгордумой были внесены поправки в два закона об инвестиционной и промышленной политике Москвы, которые привели столичное законодательство в соответствие с федеральным.
В частности, было введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента. Кроме того, закон гарантирует сохранение мер поддержки по ранее подписанным инвестиционным контрактам.
Это снижение налога на прибыль с 17 до 12,5 процента, обнуление налога на имущество, снижение земельного налога и ставки арендной платы за земельный участок, передает портал мэра и правительства Москвы.
Ефимов отметил, что в настоящее время в столице реализуется пять таких проектов. Объем инвестиций в рамках соглашений превышает 7,7 миллиарда рублей. Также по ним планируется создать более 3,7 тысячи рабочих мест.
Помимо прочего, поправки уточняют понятия резидента технопарка. Теперь инвесторы могут получить этот статус, работая не только в созданных, но и на территории еще только строящихся технопарков.
В 2020 году статус резидента технополиса "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 миллиарда рублей.
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